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أسير إسرائيلي سابق بغزة: الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة قد يعرض حياة الرهائن المتبقين للخطر

Lebanon 24
25-05-2025 | 02:50
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