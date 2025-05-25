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هيئة البث الإسرائيلية: سقوط شظايا صاروخ اعتراضي في منطقة مفتوحة جنوب الخليل

Lebanon 24
25-05-2025 | 04:19
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