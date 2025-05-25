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حماس: تصاعد اقتحامات المستوطنين للأقصى تصعيد خطير لعدوانهم المتواصل ومحاولة يائسة لفرض واقع تهويدي

Lebanon 24
25-05-2025 | 10:08
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