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هآرتس عن مصادر: عجز الموازنة يثير قلقا من فقدان السيطرة على نفقات الدفاع

Lebanon 24
25-05-2025 | 11:05
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