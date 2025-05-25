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وزارة الخارجية الايرانية تستدعي القائم بأعمال السفارة الفرنسية وتبلغه احتجاجها الشديد على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي ضد إيران

Lebanon 24
25-05-2025 | 11:30
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