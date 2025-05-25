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المبعوث الأميركي إلى سوريا: تقسيم الغرب المنطقة وسوريا كلف أجيالا بأكملها ولن نكرر هذا الخطأ
Lebanon 24
25-05-2025
|
12:00
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