الشيخ قاسم: بعد اجتياح 1982 إسرائيل بقيت وحاولت أن تفرض اتفاق 17 أيار في 1983 لكن المقاومة الحقيقية على المستوى الشعبي والعلمائي والوطني استطاعت بالتعاون مع سوريا وقتها أن تمنعها من عقد هذا الاتفاق المذل

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