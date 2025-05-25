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الشيخ قاسم: لا بد من توجيه الشكر إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل وأؤكد له أننا سنبقى بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة لصنع المستقبل

Lebanon 24
25-05-2025 | 13:54
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