قاسم: أميركا تتجاوز حدودها على سيادة لبنان وأن ضغطها على المسؤولين في لبنان لن يحقق الشروط الإسرائيلية وما لم يتم تحقيقه في الحرب لن يتحقق بالضغوط ونحن لا نتهدد

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