Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدفاع البريطاني: روسيا نفذت الليلة الماضية أكبر غارة جوية لها حتى الآن وهذا ليس تصرف من يسعى للسلام

Lebanon 24
25-05-2025 | 16:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع البريطاني: 30 دولة حتى الآن تشارك في تحالف الراغبين لحفظ السلام في أوكرانيا
lebanon 24
26/05/2025 00:56:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير 79 طائرة مُسيرة أوكرانية فوق روسيا خلال الليلة الماضية
lebanon 24
26/05/2025 00:56:25 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الجوية الأوكرانية: روسيا هاجمت أراضينا بـ108 مسيّرات الليلة الماضية
lebanon 24
26/05/2025 00:56:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 49 مسيرة أوكرانية فوق عدد من المناطق الروسية الليلة الماضية
lebanon 24
26/05/2025 00:56:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:53 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:40 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:37 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:30 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:25 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:31 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:24 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:54 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:53 | 2025-05-25
17:40 | 2025-05-25
17:37 | 2025-05-25
17:30 | 2025-05-25
17:25 | 2025-05-25
17:24 | 2025-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24