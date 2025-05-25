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"يسرائيل هيوم": وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية التقت نتنياهو وأعربت له عن دعم واشنطن غير المشروط لإسرائيل
Lebanon 24
25-05-2025
|
17:24
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