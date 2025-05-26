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قناة "كان": ترامب سيعلن عن وقف لإطلاق النار في غزة وصفقة لإطلاق سراح الأسرى الأحياء في غزة خلال أيام
Lebanon 24
26-05-2025
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