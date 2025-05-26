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مؤسسة إغاثة غزة: نخطط للتوسع بسرعة لخدمة جميع السكان في الأسابيع المقبلة

Lebanon 24
26-05-2025 | 01:10
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