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الخارجية الإيرانية: نحن مستعدون لمواصلة الحوار مع شركائنا في أوروبا ولا صحة لما يشاع بأننا نسعى لتضييع الوقت

Lebanon 24
26-05-2025 | 03:23
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