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"لبنان 24": الجيش نفذ مداهمات فجر اليوم في بلدة برالياس البقاعية على خلفية اطلاق نار بالهواء ابتهاجاً

Lebanon 24
26-05-2025 | 03:29
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