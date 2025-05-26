Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الحكومة نواف سلام: الحكومة وضعت رؤية اصلاحية واضحة ترتكز على تحقيق الاستقرار المادي وتعزيز الحوكمة وتفعيل المؤسسات والاستثمار في الانسان

Lebanon 24
26-05-2025 | 05:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة نواف سلام: على حاكم مصرف لبنان الجديد الالتزام بالسياسة المالية الإصلاحية لحكومتنا
lebanon 24
26/05/2025 14:50:43 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: نأمل أن تنجح الحكومة الجديدة في سوريا في تحقيق السلام والاستقرار
lebanon 24
26/05/2025 14:50:43 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نواف سلام يلتقي في هذه الأثناء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
lebanon 24
26/05/2025 14:50:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى السراي للقاء رئيس الحكومة نواف سلام
lebanon 24
26/05/2025 14:50:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:58 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:56 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:51 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:42 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:54 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:19 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:46 | 2025-05-26
07:16 | 2025-05-26
06:58 | 2025-05-26
06:56 | 2025-05-26
06:51 | 2025-05-26
06:44 | 2025-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24