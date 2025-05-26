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الكرملين: لم نُسلّم أوكرانيا بعد مسودة مذكرة التسوية والعمل جار بشأنها والوثيقة بحاجة إلى صياغة

Lebanon 24
26-05-2025 | 05:25
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