رئيس مجلس النواب نبيه بري استقبل رئيس "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد على رأس وفد من نواب الكتلة ضمّ: حسن فضل وأمين شري وحسين الحاج حسن وعلي عمار

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