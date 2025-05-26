Advertisement

أخبار عاجلة

وزيرة الأمن الداخلي الأميركية في مقابلة مع "فوكس نيوز": ناقشت مفاوضات إدارة ترامب مع إيران خلال اللقاء مع نتنياهو

Lebanon 24
26-05-2025 | 08:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرة الأمن الداخلي الأميركية: تحقيق مع مدير FBI السابق جيمس كومي بتهمة التحريض على اغتيال ترامب
lebanon 24
26/05/2025 18:24:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إيران: مفاوضات السبت مع واشنطن اختبار لجدية إدارة ترامب
lebanon 24
26/05/2025 18:24:22 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو ينفي ما نشرته واشنطن بوست عن " لقاءات مكثفة مع مستشار الأمن القومي الأميركي"
lebanon 24
26/05/2025 18:24:22 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب تحدث هاتفيا مع نتنياهو عن "اتفاق محتمل مع إيران"
lebanon 24
26/05/2025 18:24:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:23 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:22 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:19 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:17 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:16 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:42 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:19 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:37 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:05 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:23 | 2025-05-26
11:22 | 2025-05-26
11:19 | 2025-05-26
11:17 | 2025-05-26
11:16 | 2025-05-26
11:05 | 2025-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24