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وزير الإعلام السعودي: نجري فحوصات يومية للتأكد من جودة المياه المقدمة للحجاج (العربية)

Lebanon 24
26-05-2025 | 09:10
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