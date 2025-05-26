جبران باسيل: قلنا سابقاً إننا خضعنا لخيارات الناس في الانتخابات البلدية التي طابعها عائلي أكثر أما انتخابات الاتحادات فالمعيار السياسي أكبر بكثير فيها وباكورتها اليوم فوزنا اليوم باتحاد بلديات المتن

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