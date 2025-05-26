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القناة 14 عن مصدر إسرائيلي: إسرائيل رفضت عرض حماس الإفراج عن 10 رهائن وهدنة 70 يوما مع ضمان واشنطن إنهاء الحرب

Lebanon 24
26-05-2025 | 11:26
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