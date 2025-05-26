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ويتكوف: إسرائيل ستوافق على وقف مؤقت لإطلاق النار وصفقة رهائن تسمح بإعادة نصف الأحياء ونصف القتلى وتؤدي لمفاوضات بشأن وقف دائم لإطلاق النار

Lebanon 24
26-05-2025 | 12:01
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