ويتكوف: إسرائيل ستوافق على وقف مؤقت لإطلاق النار وصفقة رهائن تسمح بإعادة نصف الأحياء ونصف القتلى وتؤدي لمفاوضات بشأن وقف دائم لإطلاق النار

Lebanon 24