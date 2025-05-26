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وكالة الأنباء الفرنسية عن وزير الطاقة الإكوادوري: حريق في أكبر مصفاة نفط بالبلاد

Lebanon 24
26-05-2025 | 12:26
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