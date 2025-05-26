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الرئيس الأوكراني: فرض عقوبات جديدة وقوية على روسيا سيجبرها ليس فقط على وقف إطلاق النار وإنما على احترام دول العالم

Lebanon 24
26-05-2025 | 13:51
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