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هيئة البث الإسرائيلية: اختراق في المفاوضات يتمثل بموافقة حماس على "صفقة جزئية لا اتفاق شامل"

Lebanon 24
26-05-2025 | 15:29
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