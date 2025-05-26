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سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون قوة إسرائيلية في منطقة العطاطرة شمالي قطاع غزة

Lebanon 24
26-05-2025 | 16:16
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