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أخبار عاجلة
مؤسسة غزة الإنسانية تعلن تعيين "جون أكري" مديرا تنفيذيا مؤقتا لها
Lebanon 24
26-05-2025
|
16:57
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