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"سي إن إن" عن المبعوث الأميركي ويتكوف: هناك اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة مطروح حالياً ويتضمن مساراً لإنهاء الحرب

Lebanon 24
26-05-2025 | 19:15
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