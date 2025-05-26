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ولي عهد الكويت: نؤكد في مجلس التعاون الخليجي دعمنا للتطور الإيجابي في سوريا ونؤكد على وحدة وسلامة أراضيها

Lebanon 24
26-05-2025 | 23:15
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