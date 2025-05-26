الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس: الهجمات التي شنتها روسيا على أوكرانيا ليلة الإثنين كانت الأكثر دموية على الإطلاق

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