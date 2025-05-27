24
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
12
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الجيش الإسرائيلي: تفعيل صفارات الإنذار في غلاف غزة
Lebanon 24
27-05-2025
|
00:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: تفعيل صفارات الإنذار في زكيم بغلاف غزة
Lebanon 24
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: تفعيل صفارات الإنذار في زكيم بغلاف غزة
27/05/2025 08:21:55
27/05/2025 08:21:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نفحص سبب دوي صفارات الإنذار في غلاف غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نفحص سبب دوي صفارات الإنذار في غلاف غزة
27/05/2025 08:21:55
27/05/2025 08:21:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إطلاق صفارات الإنذار في نير عام بغلاف غزة كان بسبب تشخيص خاطئ
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إطلاق صفارات الإنذار في نير عام بغلاف غزة كان بسبب تشخيص خاطئ
27/05/2025 08:21:55
27/05/2025 08:21:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إطلاق صفارات الإنذار في "كيسوفيم" بغلاف غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إطلاق صفارات الإنذار في "كيسوفيم" بغلاف غزة
27/05/2025 08:21:55
27/05/2025 08:21:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وسائل إعلام إسرائيلية: اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن باتجاه إسرائيل خلال 3 ساعات
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن باتجاه إسرائيل خلال 3 ساعات
01:09 | 2025-05-27
27/05/2025 01:09:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع الروسية: القوات الجوية تسقط 99 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
Lebanon 24
الدفاع الروسية: القوات الجوية تسقط 99 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
01:05 | 2025-05-27
27/05/2025 01:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الوسطاء طرحوا عدة مقترحات من بينها "خطاب ضمان" أو مصافحة بين ويتكوف ومسؤول كبير في حماس أو بيان رسمي يلقيه ترامب حول المسألة
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الوسطاء طرحوا عدة مقترحات من بينها "خطاب ضمان" أو مصافحة بين ويتكوف ومسؤول كبير في حماس أو بيان رسمي يلقيه ترامب حول المسألة
00:55 | 2025-05-27
27/05/2025 12:55:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا كبيرة والاتصالات مستمرة في محاولة لدفع حماس للموافقة على اقتراح ويتكوف
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا كبيرة والاتصالات مستمرة في محاولة لدفع حماس للموافقة على اقتراح ويتكوف
00:54 | 2025-05-27
27/05/2025 12:54:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: حماس تطالب بضمانات أميركية بعدم عودة إسرائيل إلى القتال حتى في حال عدم التوصل إلى تفاهمات خلال فترة وقف إطلاق النار التي تمتد لـ60 يومًا
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: حماس تطالب بضمانات أميركية بعدم عودة إسرائيل إلى القتال حتى في حال عدم التوصل إلى تفاهمات خلال فترة وقف إطلاق النار التي تمتد لـ60 يومًا
00:54 | 2025-05-27
27/05/2025 12:54:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"نصحانة وفخورة".. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة بملابس ضيقة جداً كشفت زيادة وزنها (صور)
Lebanon 24
"نصحانة وفخورة".. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة بملابس ضيقة جداً كشفت زيادة وزنها (صور)
04:17 | 2025-05-26
26/05/2025 04:17:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات انفجارات قوية تُسمع في بيروت.. هذا ما تبين (فيديو)
Lebanon 24
أصوات انفجارات قوية تُسمع في بيروت.. هذا ما تبين (فيديو)
13:30 | 2025-05-26
26/05/2025 01:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ يحتفل بفوزه في الإنتخابات البلديّة: شكرا على الثقة
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ يحتفل بفوزه في الإنتخابات البلديّة: شكرا على الثقة
09:49 | 2025-05-26
26/05/2025 09:49:49
Lebanon 24
Lebanon 24
افتتحت موسم البحر.. ريتا حايك تستمتع بوقتها داخل حوض السباحة (صور)
Lebanon 24
افتتحت موسم البحر.. ريتا حايك تستمتع بوقتها داخل حوض السباحة (صور)
04:45 | 2025-05-26
26/05/2025 04:45:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا جرى في محيط مطار بيروت؟ سلاح وتهديد وضحية
Lebanon 24
ماذا جرى في محيط مطار بيروت؟ سلاح وتهديد وضحية
14:24 | 2025-05-26
26/05/2025 02:24:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
01:09 | 2025-05-27
وسائل إعلام إسرائيلية: اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن باتجاه إسرائيل خلال 3 ساعات
01:05 | 2025-05-27
الدفاع الروسية: القوات الجوية تسقط 99 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
00:55 | 2025-05-27
هيئة البث الإسرائيلية: الوسطاء طرحوا عدة مقترحات من بينها "خطاب ضمان" أو مصافحة بين ويتكوف ومسؤول كبير في حماس أو بيان رسمي يلقيه ترامب حول المسألة
00:54 | 2025-05-27
هيئة البث الإسرائيلية: الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا كبيرة والاتصالات مستمرة في محاولة لدفع حماس للموافقة على اقتراح ويتكوف
00:54 | 2025-05-27
هيئة البث الإسرائيلية: حماس تطالب بضمانات أميركية بعدم عودة إسرائيل إلى القتال حتى في حال عدم التوصل إلى تفاهمات خلال فترة وقف إطلاق النار التي تمتد لـ60 يومًا
00:48 | 2025-05-27
الجيش الإسرائيلي: اعترضنا قبل قليل صاروخا آخر أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل
فيديو
جريمة مرعبة.. زوج والدته قتله بسبب لعبة!
Lebanon 24
جريمة مرعبة.. زوج والدته قتله بسبب لعبة!
04:27 | 2025-05-25
27/05/2025 08:21:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
01:30 | 2025-05-24
27/05/2025 08:21:55
Lebanon 24
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:49 | 2025-05-23
27/05/2025 08:21:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24