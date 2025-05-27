هيئة البث الإسرائيلية: الوسطاء طرحوا عدة مقترحات من بينها "خطاب ضمان" أو مصافحة بين ويتكوف ومسؤول كبير في حماس أو بيان رسمي يلقيه ترامب حول المسألة

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