مصر تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وعدد من المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى وتعتبره استمرارا للممارسات التصعيدية الإسرائيلية

Lebanon 24