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مستشار ألمانيا: ما حدث خلال الأيام الماضية لا يبدو ضروريا لمحاربة حماس وحماية وجود إسرائيل

Lebanon 24
27-05-2025 | 03:07
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