Advertisement

أخبار عاجلة

يديعوت أحرونوت عن تقرير إسرائيلي: 66 ألفا من الجنود وعائلاتهم طلبوا علاجا ودعما نفسيا منذ بدء الحرب على غزة

Lebanon 24
27-05-2025 | 04:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مقتل أول جندي إسرائيلي في غزة منذ استئناف الحرب على القطاع (العربي)
lebanon 24
27/05/2025 13:40:50 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن جنود احتياط: ندعو لزيادة عدد المجندين في الجيش الإسرائيلي مع تحديد هدف أدنى لتجنيد 22 ألفا من الحريديم
lebanon 24
27/05/2025 13:40:50 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: نحو 200 من عائلات المخطوفين ونشطاء ينشرون رسالة دعم للجنود والطيارين الذين دعوا لوقف الحرب
lebanon 24
27/05/2025 13:40:50 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: نقل 32 جريحا درزيا من سوريا للعلاج في إسرائيل خلال أقل من أسبوع
lebanon 24
27/05/2025 13:40:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:20 | 2025-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2025-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:38 | 2025-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:20 | 2025-05-27
06:11 | 2025-05-27
06:00 | 2025-05-27
05:38 | 2025-05-27
05:15 | 2025-05-27
05:05 | 2025-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24