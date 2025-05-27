سلام : اشكر دولة الامارات ورئيسها محمد بن زايد الذي وعد ووفى وسمح بعودة الاماراتيين الى لبنان ومعركتنا هي معركة وعي والاعلام شريك في ترميم الثقة وشريك في بناء الوطن

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