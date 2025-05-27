القسام: استهدفنا قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود بقذيفة مضادة للأفراد وأوقعناهم بين قتيل وجريح في منطقة العطاطرة بيت لاهيا شمالي القطاع في 25 أيار الجاري

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