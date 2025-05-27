عضو بالمكتب السياسي لحماس: الحركة قبلت عرض ويتكوف وجوهره الوصول لوقف الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية والتأسيس لوقف إطلاق نار دائم وننتظر رد إسرائيل

Lebanon 24