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عضو بالمكتب السياسي لحماس: الحركة قبلت عرض ويتكوف وجوهره الوصول لوقف الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية والتأسيس لوقف إطلاق نار دائم وننتظر رد إسرائيل

Lebanon 24
27-05-2025 | 04:58
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