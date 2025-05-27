Advertisement

أخبار عاجلة

لافروف: بوتين أكد لوزير خارجية تركيا تصميمه على المضي في أجندة إيجابية للتعاون رغم محاولات الغرب العرقلة

Lebanon 24
27-05-2025 | 06:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيراني: محاولات إسرائيل وأصحاب المصالح الخاصة عرقلة الدبلوماسية بمختلف الأساليب واضحة للعيان
lebanon 24
27/05/2025 19:28:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العمل يدين العدوان على الجنوب: محاولة لعرقلة الانفتاح العربي على لبنان
lebanon 24
27/05/2025 19:28:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إيران لنظيره الإيطالي: استمرار الواقعية وحسن النية سيحقق نتائج ايجابية
lebanon 24
27/05/2025 19:28:24 Lebanon 24 Lebanon 24
المكتب الإعلامي لوزير الخارجية: زيارة الوفد اللبناني برئاسة سلام إلى سوريا إيجابية
lebanon 24
27/05/2025 19:28:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:26 | 2025-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:25 | 2025-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2025-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:20 | 2025-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:20 | 2025-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:26 | 2025-05-27
12:25 | 2025-05-27
12:21 | 2025-05-27
12:20 | 2025-05-27
12:20 | 2025-05-27
12:15 | 2025-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24