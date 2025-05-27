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الرئيس عون أمام وفد جامعة "هايكازيان": لا خوف على لبنان بوجود أجيال الخريجين والمفكّرين الذين يزخر بهم الوطن

Lebanon 24
27-05-2025 | 07:17
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