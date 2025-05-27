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المفوض العام للأونروا: حكومة إسرائيل وجهت على مدار 20 شهرا مضت ادعاءات لا أساس لها ضد الوكالة وحيادها

Lebanon 24
27-05-2025 | 08:08
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