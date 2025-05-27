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سموتريتش: خطة توزيع المساعدات الجديدة بغزة نقطة التحول في الحرب وستؤدي إلى النصر وتدمير حماس

Lebanon 24
27-05-2025 | 10:06
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