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وفد من شركة ستارلينك سيزور لبنان الخميس ويلتقي الرؤساء الثلاثة وعدداً من الوزراء لبحث امكانية تفعيل الخدمة في لبنان بعد توقيفها (الجديد)

Lebanon 24
27-05-2025 | 10:13
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