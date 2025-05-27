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مصدر أمني للجزيرة: إلقاء القبض في بانياس على العميد الطيار غازي سليمان الذي ارتكب عدة مجازر بحق الشعب السوري

Lebanon 24
27-05-2025 | 11:42
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