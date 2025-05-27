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نتنياهو: غزة سجن كبير وحدودها مغلقة ولو كان الأمر بيدنا لسمحنا للجميع بمغادرتها

Lebanon 24
27-05-2025 | 13:18
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