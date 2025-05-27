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حماس: المساعدات حولت لفخ يعرض حياة المدنيين للخطر ويستغل لفرض السيطرة الأمنية على قطاع غزة تحت غطاء المساعدات

Lebanon 24
27-05-2025 | 16:21
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