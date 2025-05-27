المبعوث الأميركي لأوكرانيا ل"الجزيرة": لدينا ورقة شروط أوكرانية وننتظر ورقة روسية لندمجهما للتوصل لنقطة انطلاق وننتظر الرد الروسي وسنحاول عقد اجتماع بين الطرفين كما فعلنا في اسطنبول

Lebanon 24