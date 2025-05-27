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صندوق النقد الدولي: مصر تحرز تقدّماً نحو استقرار الاقتصاد الكلي لكنها لا تزال بحاجة إلى تبسيط إجراءاتها الضريبية والجمركية

Lebanon 24
27-05-2025 | 17:58
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