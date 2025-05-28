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نيويورك تايمز: ويتكوف تخلى في مفاوضاته مع إيران عن اعتراضه السابق على إمكانية إبرام تفاهم مؤقت كإطار لاتفاق نهائي

Lebanon 24
28-05-2025 | 01:22
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